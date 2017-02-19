16-летний подросток погиб в Краснооктябрьском районе Волгограда, упав с 7-го этажа

Как сообщают ВДТВ на подстанции скорой медицинской помощи № 2 Краснооктябрьского района, медики оперативно прибыли к месту происшествия, однако диагностировали у парня травмы, несовместимые с жизнью. В частности, закрытый черепно-мозговой перелом, многочисленные повреждения грудной клетки, травматический шок. Он был доставлен в больницу № 12, где умер.

По неподтвержденным данным, перед падением в семье подростка произошел конфликт отца с сыном.