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11:54 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

16-летний подросток погиб в Краснооктябрьском районе Волгограда, упав с 7-го этажа

18 февраля в 21:32 в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Хользунова из окна 7 этажа многоквартирного дома выпал 16-летний подросток.

Как сообщают ВДТВ на подстанции скорой медицинской помощи № 2 Краснооктябрьского района, медики оперативно прибыли к месту происшествия, однако диагностировали у парня травмы, несовместимые с жизнью. В частности, закрытый черепно-мозговой перелом, многочисленные повреждения грудной клетки, травматический шок. Он был доставлен в больницу № 12, где умер.

По неподтвержденным данным, перед падением в семье подростка произошел конфликт отца с сыном.

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