Министр обороны навестил пострадавших при сходе лавины

Глава Министерства обороны встретился с пострадавшими в результате схода лавины 17 февраля и с родственниками погибших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр убедился, что в военном госпитале Тараза пациентам оказывают квалифицированную медицинскую помощь, их состояние сейчас стабильное. Затем Сакен Жасузаков выразил соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что они достойно исполняли воинский долг.



В Жамбылской области продолжает работать правительственная комиссия под руководством министра обороны. Она выясняет обстоятельства трагедии 17 февраля.

Напомним, в тот день лавина накрыла группу военнослужащих, семеро из них погибли.