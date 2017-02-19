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14:07 (мск), источник: 365info.kz

Министр обороны навестил пострадавших при сходе лавины

Сакен Жасузаков посетил военнослужащих, которые лежат в госпитале Тараза, сообщает пресс-служба минобороны.

Источник: 365info.kz

Глава Министерства обороны встретился с пострадавшими в результате схода лавины 17 февраля и с родственниками погибших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр убедился, что в военном госпитале Тараза пациентам оказывают квалифицированную медицинскую помощь, их состояние сейчас стабильное. Затем Сакен Жасузаков выразил соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что они достойно исполняли воинский долг.

В Жамбылской области продолжает работать правительственная комиссия под руководством министра обороны. Она выясняет обстоятельства трагедии 17 февраля.

Напомним, в тот день лавина накрыла группу военнослужащих, семеро из них погибли.

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