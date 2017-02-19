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12:49 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале инкассатор инсценировал похищение миллиона рублей

Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли хищение денежных средств у инкассатора.

Не прошло и суток, как выяснилось, что ограбление было инсценировано самим потерпевшим.

— В ходе оперативных действий было установлено, что ложное ограбление организовал сам 26 летний инкассатор, помощь в этом ему оказал 27-летний друг, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщение об ограблении поступило в полицию 17 февраля около восьми часов вечера по местному времени. О нападении и похищении миллиона рублей сообщил сам инкассатор. Он утверждал, что на него напали сзади и обездвижили электрошокером. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Полицейские с самого начала не исключали версии причастности к совершению этого противоправного деяния самого заявителя. Его рассказ о нападении неизвестного злоумышленника звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было обнаружено даже ссадины, которая неизбежно появилась бы, если его ударили сзади.

В ходе беседы с оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый сознался в том, что нападение было им подстроено. В качестве основного мотива назвал низкую заработную плату. Когда преступный замысел созрел, с предложением его реализации он обратился к своему товарищу — местному жителю. Полученную выручку обещал поделить пополам. В условленный час мужчина забрал мешок с деньгами с предприятия на улице Орджоникидзе, после чего перекинул его через забор, где в это время ждал подельник на автомашине. Подобрав деньги, последний скрылся с места происшествия, а позже в гараже поделил награбленное.

Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий второй участник преступления был задержан и доставлен в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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