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13:29 (мск), источник: РИА Новости

На Сицилии загорелся паром, служивший гостиницей на Олимпиаде в Сочи

РИМ, 19 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Пожар произошел утром в воскресенье на пароме в итальянском порту Палермо, рассказали РИА Новости в управлении береговой охраны сицилийского города.

Как сообщает телеканал Rainews24, на борту судна находились 113 пассажиров и 75 членов экипажа.

Паром Snav Toscana выполнял регулярные рейсы из Неаполя в Палермо, а в 2014 году был зафрахтован в качестве плавучей гостиницы на зимней Олимпиаде в Сочи.

Возгорание началось в машинном зале судна, когда оно находилось в миле от берега, после чего паром вернулся в порт. В тушении пожара, как отмечается в сообщении, приняли участие многочисленные пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и карабинеры.

Капитан корабля передал руководству сицилийского порта, что в результате происшествия никто не пострадал, вся ситуация находится под контролем

«Возгорание ликвидировано в 8.34 (10.34 мск). Эвакуация пассажиров не понадобилась благодаря оперативным действиям спасательных служб. Люди спокойны, никто не пострадал», — сказал РИА Новости по телефону представитель береговой охраны Никола Бененати.

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