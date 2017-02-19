На Сицилии загорелся паром, служивший гостиницей на Олимпиаде в Сочи

Как сообщает телеканал Rainews24, на борту судна находились 113 пассажиров и 75 членов экипажа.
Паром Snav Toscana выполнял регулярные рейсы из Неаполя в Палермо, а в 2014 году был зафрахтован в качестве плавучей гостиницы на зимней Олимпиаде в Сочи.
Возгорание началось в машинном зале судна, когда оно находилось в миле от берега, после чего паром вернулся в порт. В тушении пожара, как отмечается в сообщении, приняли участие многочисленные пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и карабинеры.
Капитан корабля передал руководству сицилийского порта, что в результате происшествия никто не пострадал, вся ситуация находится под контролем
«Возгорание ликвидировано в 8.34 (10.34 мск). Эвакуация пассажиров не понадобилась благодаря оперативным действиям спасательных служб. Люди спокойны, никто не пострадал», — сказал РИА Новости по телефону представитель береговой охраны Никола Бененати.