На Сицилии загорелся паром, служивший гостиницей на Олимпиаде в Сочи

Паром Snav Toscana выполнял регулярные рейсы из Неаполя в Палермо, а в 2014 году был зафрахтован в качестве плавучей гостиницы на зимней Олимпиаде в Сочи.

Возгорание началось в машинном зале судна, когда оно находилось в миле от берега, после чего паром вернулся в порт. В тушении пожара, как отмечается в сообщении, приняли участие многочисленные пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и карабинеры.