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15:29 (мск), источник: 112.ua

В Киеве двое несовершеннолетних едва не покончили жизнь самоубийством из-за квеста в «группе смерти»

Кроме этого правоохранители предупредили массовое самоубийство молодежи в Ровенской области.

Источник: 112.ua

В Киеве двое несовершеннолетних девушек едва не покончили жизнь самоубийством из-за квеста в «группе смерти». Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

«Двое девочек ушли из дома, потому что получили последнее задание в “группе смерти”: прыгнуть с многоэтажки. К счастью, одну мы быстро нашли. На поиски другой было задействовано более 200 сотрудников полиции: нашли через несколько часов на 16 этаже дома с признаками переохлаждения. На руках и ногах — вырезаны рисунки, символы, слова», — отметил он.

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По данным пресс-службы полиции Киева, девушкам по 15 лет, они были участницами группы «Синий кит». Предупредить их самоубийство удалось после обращения в полицию матери одной из них.

Объяснить свои суицидальные действия девушки сейчас не могут, с ними продолжают работать правоохранители и полицейские психологи.

По факту доведения несовершеннолетних до самоубийства начато уголовное по ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам, которые толкают детей на самоубийство, грозит до десяти лет заключения.

Примечательно, кроме этого, по словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, было также предупреждено массовое самоубийство молодежи в Ровенской области.

«В Дубно мы обнаружили целую группу подростков, втянутых в суицидальный игру “синие киты”. Массовое самоубийство молодежи предотвращено благодаря слаженному взаимодействию СБУ, Нацполиции и психологов», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее украинская киберполиция на основании анализа «групп смерти» в соцсетях установила постоянных участников, которые зарегистрировались с территории Украины. Сообщается, что только в одной из обнаруженных полицией «групп смерти» было зарегистрировано 209 пользователей из Украины.

Как известно, символом «групп смерти», как правило, являются летающие киты. Они называются «Море китов», «Тихий дом». Их сторонники также изображают летающих китов на личных страницах. Администраторы групп, втягивая подростков в квесты и игры с членовредительством, подводят их к суициду, обязательным условием которого является фиксация момента смерти на видео.

В Департаменте киберполиции дали рекомендации родителям, как не допустить попадания детей в такие группы.

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