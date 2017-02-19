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14:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Парня со шрамом на руке больше недели ищут в Копейске

22-летний молодой человек ушёл из дома и пропал.

Родственники и волонтёры больше недели ищут 22-летнего жителя Копейска, который ушёл из дома и не вернулся, сообщают активисты поискового отряда «Легион-Спас».

Молодой человек, житель посёлка Бажова, пропал 10 февраля. Рост южноуральца около 180 см, глаза светло голубые, из особых примет — небольшой шрам возле левой кисти. Парень был одет в чёрную кожаную куртку, такого же цвета вязаную шапку, синие джинсы с потёртостями. Тех, кто может сообщить что-либо о его местонахождении, просят обратиться в поисковый отряд или ближайшее отделение полиции.

Напомним, ранее в Магнитогорске трагически окончились поиски 35-летнего мужчины: спустя неделю пропавшего южноуральца обнаружили мёртвым.

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