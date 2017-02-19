В Алматы произошел пожар в кафе «Узбечка»

В воскресенье, 19 февраля в 10:58 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании в кафе «Узбечка» в Ауэзовском районе. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут — в 11:04.

«Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горела шашлычная. Пожарные предотвратили распространение огня за пределы шашлычной. Огонь локализован в 11:13 и ликвидирован в 11:24. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», — прокомментировала инцидент официальный представитель ДЧС Алматы, Сандугаш Баймухамбетова.

Как сообщается, жертв и пострадавших нет.