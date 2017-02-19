Двое россиян погибли в ДТП с белорусской фурой под Вязьмой

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Смоленской области, в которой погибли два человека, сообщила пресс-служба управления УГИБДД МВД региона.

Смертельная авария произошла около полуночи в минувшую пятницу на автодороге Москва — Минск в Вяземском районе Смоленской области. Opel Astra под управлением гражданки РФ, жительницы Смоленска 1994 года рождения, врезалась в фуру Mercedes Benz под управлением 27-летнего белоруса.

Как отметили в ГИБДД, водитель легковой автомашины не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель «Опеля» и пассажир 1954 года рождения скончались на месте происшествия от полученных травм.