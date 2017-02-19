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16:21 (мск), источник: Volga News

За сутки в Самарской области сгорело два автомобиля

За сутки в Самарской области сгорело два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В воскресенье, 19 февраля, в Красноармейском районе в п. Ленинский на ул. Шоссейной в 4:03 загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе трех человека личного состава и одной единицы техники. Возгорание было ликвидировано за 20 минут.

Несколькими часами позже, в 11:12, в Новокуйбышевске на ул. Егорова горела отечественная легковушка. Пожар был ликвидирован за восемь минут силами девяти спасателей и двух спецмашин.

Причины возникновения пожаров и ущерб от них устанавливаются.

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