За сутки в Самарской области сгорело два автомобиля

В воскресенье, 19 февраля, в Красноармейском районе в п. Ленинский на ул. Шоссейной в 4:03 загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе трех человека личного состава и одной единицы техники. Возгорание было ликвидировано за 20 минут.

Несколькими часами позже, в 11:12, в Новокуйбышевске на ул. Егорова горела отечественная легковушка. Пожар был ликвидирован за восемь минут силами девяти спасателей и двух спецмашин.

Причины возникновения пожаров и ущерб от них устанавливаются.