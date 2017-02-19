В Тольятти разыскивают 15-летнюю школьницу, которая пропала два дня назад

Приметы девушки: на вид 15 лет, лицо европейского типа, рост 175 см, длинные кудрявые волосы темного цвета, глаза карие. Была одета: шапка вязаная черная с помпоном с рисунком оранжевого цвета, куртка черного цвета с капюшоном, джинсы черные, полуботинки черные замшевые на замке. С собой был зеленый рюкзак, телефон, планшет белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться по телефонам: (8482) 39−10−51, (8482) 93−45−45, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.