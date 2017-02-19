В Тольятти разыскивают 15-летнюю школьницу, которая пропала два дня назад
В Тольятти разыскивают 15-летнюю Милану Л. 17 февраля девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
В Тольятти разыскивают 15-летнюю Милану Л. 17 февраля девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы девушки: на вид 15 лет, лицо европейского типа, рост 175 см, длинные кудрявые волосы темного цвета, глаза карие. Была одета: шапка вязаная черная с помпоном с рисунком оранжевого цвета, куртка черного цвета с капюшоном, джинсы черные, полуботинки черные замшевые на замке. С собой был зеленый рюкзак, телефон, планшет белого цвета.
Всем, кому