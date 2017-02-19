Минобороны: в Донбассе ранены девять военных, один пропал без вести

«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Однако девять военнослужащих получили ранения и травмы. Кроме того, один военнослужащий пропал без вести», — заявил представитель военных на брифинге.

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. На Донбассе за сутки были ранены девять украинских военных, еще один пропал без вести, погибших нет, заявил представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, всего за сутки на луганском направлении зафиксировано 14 обстрелов со стороны ополченцев, на донецком направлении — 41 обстрел, на мариупольском — 50.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года на Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта на Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.