Корабль-ресторан сгорел на берегу пруда в Челябинской области
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/.
«Сегодня днем поступила информация о том, что в городе Златоусте Челябинской области произошло возгорание ресторана, который располагается в деревянном корабле “Юнона”, пришвартованном на берегу Златоустовского пруда. В зимнее время года ресторан не работает, поэтому посетителей и сотрудников в здании не было, никто не пострадал», — сказали в главке.
По словам собеседника агентства, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Причина возгорания устанавливается.