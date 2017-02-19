Корабль-ресторан сгорел на берегу пруда в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Корабль-ресторан «Юнона» сгорел в городе Златоусте Челябинской области, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе регионального управления МЧС.

«Сегодня днем поступила информация о том, что в городе Златоусте Челябинской области произошло возгорание ресторана, который располагается в деревянном корабле “Юнона”, пришвартованном на берегу Златоустовского пруда. В зимнее время года ресторан не работает, поэтому посетителей и сотрудников в здании не было, никто не пострадал», — сказали в главке.

По словам собеседника агентства, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Причина возгорания устанавливается.