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16:19 (мск), источник: ТАСС

Корабль-ресторан сгорел на берегу пруда в Челябинской области

Пострадавших нет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Корабль-ресторан «Юнона» сгорел в городе Златоусте Челябинской области, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе регионального управления МЧС.

«Сегодня днем поступила информация о том, что в городе Златоусте Челябинской области произошло возгорание ресторана, который располагается в деревянном корабле “Юнона”, пришвартованном на берегу Златоустовского пруда. В зимнее время года ресторан не работает, поэтому посетителей и сотрудников в здании не было, никто не пострадал», — сказали в главке.

По словам собеседника агентства, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Причина возгорания устанавливается.

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