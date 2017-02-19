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15:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге арестовали подозреваемую в убийстве почтальона

Убийство было совершено ради 240 тысяч рублей.

Суд в Екатеринбурге принял решение об аресте на два месяца местной жительницы, которую обвиняют в убийстве почтальона, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы СУ СК РФ по Свердловской области Александра Шульгу.

«Мера пресечения для задержанного сына обвиняемой будет избрана в ближайшее время», — уточнил он.

Представитель Следственного комитета добавил также, что обоим задержанным предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем». По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 17 февраля днем жители дома на улице Самоцветный бульвар в Екатеринбурге обратились к правоохранителям, проинформировав, что на лестничной площадке лежит тело женщины с признаками насильственной смерти. Погибшая женщина 1956 года рождения работала в отделении связи и разносила пенсии.

Полиция по горячим следам по подозрению в убийстве задержала местную жительницу 1953 года рождения и ее сына 1987 года рождения. Согласно данным местных СМИ, у погибшей при себе была сумка, в которой лежало около 240 тысяч рублей.

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