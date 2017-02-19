Трамвай развалился на две части на проспекте Просвещения

Об искореженном на путях и проезжей части трамвае сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Машины могут объехать вагон по крайней правой полосе, вся остальная часть дороги в сторону метро «Проспект Просвещения» занята трамваем.

Как сообщил «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс», трамвай сошел с путей во время поворота на проспект Культуры в 14:36 по неустановленным причинам, пострадавших во время ДТП нет.