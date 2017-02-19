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15:30 (мск), источник: Фонтанка

Трамвай развалился на две части на проспекте Просвещения

Трамвай 58 маршрута перекрыл дорогу в сторону проспекта Энгельса сразу за перекрестком проспектов Просвещения и Культуры днем 19 февраля. Два вагона трамвая практически оторвались друг от друга.

Об искореженном на путях и проезжей части трамвае сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Машины могут объехать вагон по крайней правой полосе, вся остальная часть дороги в сторону метро «Проспект Просвещения» занята трамваем.

Как сообщил «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс», трамвай сошел с путей во время поворота на проспект Культуры в 14:36 по неустановленным причинам, пострадавших во время ДТП нет.

«На место выехала аварийно-восстановительная бригада, они уберут трамвай с дороги», — уточнили в пресс-службе предприятия.

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