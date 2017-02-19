В Башкирии участник игры «Беги или умри» едва не погиб на дороге

Ролик появился первоначально в группе «Подслушано Нефтекамск» и стал стремительно расходиться по просторам соцсетей.

На ролике, сделанном на видеорегистратор автомобиля, видно, как в сумерках под колеса автомобиля неожиданно выскакивает подросток. Водитель успевает вывернуть руль, и автомобиль выносит на обочину. Чудом в результате данного инцидента никто не пострадал.

Ролик вызвал широкий резонанс, при этом многие пользователи соцсетей высказали предположения, что пешеход совершил свой поступок, преследуя определенную сеть — пройти очередной уровень в опасно игру «Беги или умри», которая становится все более популярна среди подростков.