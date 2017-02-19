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16:08 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти маршрутка задавила женщину

Очевидцы утверждают, что горожанка попыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

Смертельное ДТП случилось в Тольятти Самарской области 19 февраля, сообщает 63.ru.

На одной из остановок общественного транспорта на улице Дзержинского маршрутный автобус 99-го маршрута отъезжал от остановочного павильона, когда ему под колеса попала женщина 1956 года рождения.

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, оступилась и упала. Водитель не видел ее, поскольку в этот момент смотрел в левое зеркало заднего вида.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

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