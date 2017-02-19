В банно-прачечном комплексе Павлодара прогремел мощный взрыв

Днём 19 февраля павлодарцы, живущее неподалёку от банно-прачечного комплекса сообщили о мощном взрыве, пишет региональный портал Pavon.kz. Один из блоков пролетел несколько десятков метров от места взрыва.

Предприятие приостановило свою деятельность. При этом работники комплекса уверяют, что никого из начальства на месте нет, и контактов предоставить никто не сможет. Жители соседних домов рассказали, что услышали взрыв большой силы.

«Когда мы выскочили на улицу, всё было в дыму, всё чёрное. Первый очевидец — охранник гаражей, что стоят около бани. Он вызвал своё руководство. Мы позвонили в 112 МЧС. Позже я позвонила им повторно. Им якобы сказали в бане, что тут просто произошло замыкание электропроводки, и потому спасатели не выезжали. В полиции мне сказали, что их хозяйка на территорию не пускает», — сообщила изданию женщина, представившаяся Еленой, дом которой находится около взорвавшейся котельной. Близлежащая территория около котельной покрылась пеплом.