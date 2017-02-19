Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Песков ответил на заявление о несогласии Суркова вернуть Крым
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1275-летие Солнца нации
9Самый грязный город в мире
16:10 (мск), источник: Informburo.kz

В банно-прачечном комплексе Павлодара прогремел мощный взрыв

Полицейские утверждают, что в результате взрыва никто не пострадал.

Днём 19 февраля павлодарцы, живущее неподалёку от банно-прачечного комплекса сообщили о мощном взрыве, пишет региональный портал Pavon.kz. Один из блоков пролетел несколько десятков метров от места взрыва.

Предприятие приостановило свою деятельность. При этом работники комплекса уверяют, что никого из начальства на месте нет, и контактов предоставить никто не сможет. Жители соседних домов рассказали, что услышали взрыв большой силы.

«Когда мы выскочили на улицу, всё было в дыму, всё чёрное. Первый очевидец — охранник гаражей, что стоят около бани. Он вызвал своё руководство. Мы позвонили в 112 МЧС. Позже я позвонила им повторно. Им якобы сказали в бане, что тут просто произошло замыкание электропроводки, и потому спасатели не выезжали. В полиции мне сказали, что их хозяйка на территорию не пускает», — сообщила изданию женщина, представившаяся Еленой, дом которой находится около взорвавшейся котельной. Близлежащая территория около котельной покрылась пеплом.

Читайте также
В Алматы произошел пожар в кафе «Узбечка»

Частично разрушена крыша и стены помещения. Взрыв был такой силы, что некоторые кирпичи стены котельной попали на крышу рядом стоящих гаражей, за которыми присматривает охранник. Один из увесистых блоков пролетел несколько десятков метров и упал на дорогу между гаражами.

В ДВД Павлодарской области сообщили, что в результате взрыва котла никто не пострадал. В августе 2016 года данный банный комплекс стал участником экологического скандала. Сотрудники департамента экологии Павлодарской области посчитали, что за превышенные показатели оксида азота, углерода, неорганической пыли и сероводорода в выбросах котельной бани её руководство должно выплатить штраф в размере 4 миллионов 650 тысяч тенге. Согласно заключению экспертов, в период 2015—2016 годов в комплексе были зарегистрированы сверхнормативные и выбросы вредных веществ. Экологи предположили, что превышающие все нормы выбросы сформировались в результате использования владельцем некачественного угля. Данный комплекс становился не раз поводом для возмущения местных жителей.

По информации портала «Караван», недовольство у них вызывал дым из трубы. Тогда же, в августе 2016 года, руководитель областного департамента экологии Данияр Алиев заявил, что проблему с выбросами комплекса устранят в течение двух месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Степногорске плач трёхлетней девочки спас её матери жизнь
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
В Донбассе договорились о перемирии на четыре часа
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
Минобороны РФ проводит в Арктике испытания новой военной техники
США направили авианосную ударную группу в Южно-Китайское море
В Белоруссии прошли митинги против «налога на тунеядство»
Спорт
Искупительный вопрос. Теперь мы всё всем доказали? Победа сборной России в эстафете - это триумф? Доказательство силы нашего биатлона и правильности выбранного пути? Или рано радоваться?
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь