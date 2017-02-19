В банно-прачечном комплексе Павлодара прогремел мощный взрыв
Полицейские утверждают, что в результате взрыва никто не пострадал.
Полицейские утверждают, что в результате взрыва никто не пострадал.
Днём 19 февраля павлодарцы, живущее неподалёку от
Предприятие приостановило свою деятельность. При этом работники комплекса уверяют, что никого из начальства на месте нет, и контактов предоставить никто не сможет. Жители соседних домов рассказали, что услышали взрыв большой силы.
«Когда мы выскочили на улицу, всё было в дыму, всё чёрное. Первый очевидец — охранник гаражей, что стоят около бани. Он вызвал своё руководство. Мы позвонили в 112 МЧС. Позже я позвонила им повторно. Им якобы сказали в бане, что тут просто произошло замыкание электропроводки, и потому спасатели не выезжали. В полиции мне сказали, что их хозяйка на территорию не пускает», — сообщила изданию женщина, представившаяся Еленой, дом которой находится около взорвавшейся котельной. Близлежащая территория около котельной покрылась пеплом.
Частично разрушена крыша и стены помещения. Взрыв был такой силы, что некоторые кирпичи стены котельной попали на крышу рядом стоящих гаражей, за которыми присматривает охранник. Один из увесистых блоков пролетел несколько десятков метров и упал на дорогу между гаражами.
В ДВД Павлодарской области сообщили, что в результате взрыва котла никто не пострадал. В августе 2016 года данный банный комплекс стал участником экологического скандала. Сотрудники департамента экологии Павлодарской области посчитали, что за превышенные показатели оксида азота, углерода, неорганической пыли и сероводорода в выбросах котельной бани её руководство должно выплатить штраф в размере 4 миллионов 650 тысяч тенге. Согласно заключению экспертов, в период 2015—2016 годов в комплексе были зарегистрированы сверхнормативные и выбросы вредных веществ. Экологи предположили, что превышающие все нормы выбросы сформировались в результате использования владельцем некачественного угля. Данный комплекс становился не раз поводом для возмущения местных жителей.
По информации портала «Караван», недовольство у них вызывал дым из трубы. Тогда же, в августе 2016 года, руководитель областного департамента экологии Данияр Алиев заявил, что проблему с выбросами комплекса устранят в течение двух месяцев.