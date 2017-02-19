В Академгородке Тойота Fielder врезалась в разворачивающуюся Camry

ДТП между Филдером и Камри произошло 15:50 неподалёку от остановки «Морской проспект». Оба автомобиля ехали со стороны улицы Терешковой.

«Водитель Toyota Camry решил развернуться из правого ряда. В процессе разворота в него врезалась Toyota Fielder, которая двигалась в левом ряду,» — рассказали в мобильном приложении «Автоспас».

Основная сила удара пришлась на переднюю левую дверь. При столкновении все остались невредимы.