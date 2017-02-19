В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в трамвай

В заречной части Нижнего Новгорода иномарка и трамвай не поделили дорогу. Об этом сообщается в соцсетях.

В Ленинском районе на перекрестке улиц в районе Бульвара Заречный столкнулись легковой автомобиль и трамвай № 3.

В комментариях пользователи указывают, что, возможно, автомобиль не уступил дорогу трамваю по правилам дорожного движения.

Пока о пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.