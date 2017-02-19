На строительном рынке в Мытищах произошел пожар

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группировка по тушению пожара на рынке «Мытищинская ярмарка» в Подмосковье увеличена.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, «на месте происшествия работают более 100 человек». Пожарные сосредоточены по нескольким боевым участкам. На месте работают оперативные группы Главного управления МЧС по Московской области и Центрального регионального центра МЧС.

На Мытищинской ярмарке на Осташковском шоссе загорелся одноэтажный металлический ангар, где расположен склад стройматериалов. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Проведена эвакуация людей