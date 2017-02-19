На строительном рынке в Мытищах произошел пожар
Площадь возгорания составила 4000 кв. метров, пожар тушат более 100 человек.
Площадь возгорания составила 4000 кв. метров, пожар тушат более 100 человек.
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группировка по тушению пожара на рынке «Мытищинская ярмарка» в Подмосковье увеличена.
Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, «на месте происшествия работают более 100 человек». Пожарные сосредоточены по нескольким боевым участкам. На месте работают оперативные группы Главного управления МЧС по Московской области и Центрального регионального центра МЧС.
На Мытищинской ярмарке на Осташковском шоссе загорелся одноэтажный металлический ангар, где расположен склад стройматериалов. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров.
В район рынка наблюдается очень сильное задымление, идёт густой чёрный дым.
«Тушение пожара осуществляется по второму, повышенному, номеру сложности», — сообщили в ГУ МЧС. Мобильными лабораториями проводится мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающем воздухе. «Пока превышений ПДК не выявлено», — сказал собеседник агентства. Угрозы населению нет.