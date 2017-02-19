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17:16 (мск), источник: ТАСС

На строительном рынке в Мытищах произошел пожар

Площадь возгорания составила 4000 кв. метров, пожар тушат более 100 человек.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группировка по тушению пожара на рынке «Мытищинская ярмарка» в Подмосковье увеличена.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, «на месте происшествия работают более 100 человек». Пожарные сосредоточены по нескольким боевым участкам. На месте работают оперативные группы Главного управления МЧС по Московской области и Центрального регионального центра МЧС.

На Мытищинской ярмарке на Осташковском шоссе загорелся одноэтажный металлический ангар, где расположен склад стройматериалов. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Проведена эвакуация людей

В район рынка наблюдается очень сильное задымление, идёт густой чёрный дым.

«Тушение пожара осуществляется по второму, повышенному, номеру сложности», — сообщили в ГУ МЧС. Мобильными лабораториями проводится мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающем воздухе. «Пока превышений ПДК не выявлено», — сказал собеседник агентства. Угрозы населению нет.

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