Alfa Romeo протаранила забор городского парка в Гомеле

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Спасатели деблокировали пострадавшего водителя, который совершил ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik в Гомельском ОУМЧС.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на перекрестке улиц Гагарина и Комиссарова, что возле парка имени Луначарского, в областном центре. Прибывшая на место происшествия бригада спасателей обнаружила водителя, зажатого в искореженной Alfa Romeo 155.

Сотрудники МЧС с помощью специнструмента освободили пострадавшего мужчину из «Альфы» и передали медицинским работникам.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части.