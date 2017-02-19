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17:38 (мск), источник: Sputnik.by

Alfa Romeo протаранила забор городского парка в Гомеле

Освобожденный спасателями с помощью специального инструмента из разбитой машины водитель был госпитализирован.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Спасатели деблокировали пострадавшего водителя, который совершил ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik в Гомельском ОУМЧС.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на перекрестке улиц Гагарина и Комиссарова, что возле парка имени Луначарского, в областном центре. Прибывшая на место происшествия бригада спасателей обнаружила водителя, зажатого в искореженной Alfa Romeo 155.

Сотрудники МЧС с помощью специнструмента освободили пострадавшего мужчину из «Альфы» и передали медицинским работникам.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части.

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