Alfa Romeo протаранила забор городского парка в Гомеле
Освобожденный спасателями с помощью специального инструмента из разбитой машины водитель был госпитализирован.
Освобожденный спасателями с помощью специального инструмента из разбитой машины водитель был госпитализирован.
МИНСК, 19 фев — Sputnik. Спасатели деблокировали пострадавшего водителя, который совершил ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik в Гомельском ОУМЧС.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье на перекрестке улиц Гагарина и Комиссарова, что возле парка имени Луначарского, в областном центре. Прибывшая на место происшествия бригада спасателей обнаружила водителя, зажатого в искореженной Alfa Romeo 155.
Сотрудники МЧС с помощью специнструмента освободили пострадавшего мужчину из «Альфы» и передали медицинским работникам.
По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части.