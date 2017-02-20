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13:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе, упавший с крыши высотки, снег проломил крышу автомобиля

В Уфе между домами по ул. Архитектора Рехмукова, 3 и ул. Комсомольская, 156/1 на припаркованный автомобиль с одной из высоток упал снег.

При этом снежная масса едва не задела, снимающего видео на мобильный телефон, оператора и проломила крышу припаркованного автомобиля. В «Мобильный репортер» прислал это видео наш мобильный корреспондент Алексей Игнатьев.

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