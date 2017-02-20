В Уфе, упавший с крыши высотки, снег проломил крышу автомобиля
В Уфе между домами по ул. Архитектора Рехмукова, 3 и ул. Комсомольская, 156/1 на припаркованный автомобиль с одной из высоток упал снег.
В Уфе между домами по ул. Архитектора Рехмукова, 3 и ул. Комсомольская, 156/1 на припаркованный автомобиль с одной из высоток упал снег.
При этом снежная масса едва не задела, снимающего видео на мобильный телефон, оператора и проломила крышу припаркованного автомобиля. В «Мобильный репортер» прислал это видео наш мобильный корреспондент Алексей Игнатьев.