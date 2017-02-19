В Омской области в лобовом столкновении машин погибли два человека

Жительница Омской области за рулем авто врезалась во встречный автомобиль на трассе. Сельчанке грозит до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении 39-летней Жибек Нуркиной направлено в Кормиловский районный суд. Заместитель прокурора Кормиловского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Жительница области обвиняется органами предварительного расследования нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ).

Как установило следствие, 12 июля 2016 года Нуркина за рулем своего авто ехала по дороге Сыропятское-Калачинск. В районе 39 километра женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. К несчастью, автоледи не успела совершить маневр, как и водитель машины на встречке. В результате автомобили столкнулись лоб в лоб. 58-летний водитель и его 35-летняя пассажирка скончались на месте происшествия еще до приезда «скорой помощи».

Однако Жибек Нуркина не признала свою вину в совершении преступления.

В настоящее время материалы дела рассматриваются в Кормиловском районном суде.