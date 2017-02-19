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18:31 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве возле Софийской площади в автомобиле обнаружили автомат

В центре Киева в автомобиле полиция нашла автомат.

Источник: Telegraf.com.ua

Ситуация в центре Киева спокойная, правонарушения в ходе массовых мероприятий в настоящее время не зафиксированы. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила официальный представитель Нацполиции Киева Оксана Блищик.

«Полиция работает в усиленном режиме. Установлены металлоискатели. Участники акции относятся к этому с пониманием, поскольку есть осознание того, что это для их безопасности. Также дежурят взрывотехники, кинологи… В настоящее время нарушения правопорядка не зафиксированы, всё проходит спокойно, полиция тщательно проверяет лиц, которые вызывают определенное подозрение», — отметила она.

Блищик подчеркнула, что благодаря таким предупредительным действиям в автомобиле, который прибыл со Львовской области, недалеко от Софийской площади выявили и изъяли автомат.

«Полиция будет работать в усиленном режиме сегодня до завершения последней акции. Подобные меры будут приниматься и в течение следующих двух дней», — добавила она.

Ранее в Национальной полиции информировали, что в воскресенье, 19 февраля, для охраны безопасности граждан во время массовых мероприятий в Киеве привлечено 6500 полицейских и нацгвардейцев.

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