Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный

«В госпитале умер военный, который получил в начале этой недели ранения во время боевых учений на военном полигоне в Житомирской области», — сообщили в прокуратуре, добавив, что умер мужчина 16 февраля.

Как отмечается, на полигоне в Житомирской области погиб 35-летний военный-контрактник. Пока не известно, что стало причиной тяжелых ранений, от которых мужчина погиб. В настоящее время открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что в воинской части в Сумской области произошел пожар, погибли двое военных.