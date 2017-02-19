Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный
Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на
Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на
«В госпитале умер военный, который получил в начале этой недели ранения во время боевых учений на военном полигоне в Житомирской области», — сообщили в прокуратуре, добавив, что умер мужчина 16 февраля.
Как отмечается, на полигоне в Житомирской области погиб 35-летний
Напомним, ранее сообщалось, что в воинской части в Сумской области произошел пожар, погибли двое военных.