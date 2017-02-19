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19:06 (мск), источник: РБК - Украина

Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный

Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

«В госпитале умер военный, который получил в начале этой недели ранения во время боевых учений на военном полигоне в Житомирской области», — сообщили в прокуратуре, добавив, что умер мужчина 16 февраля.

Как отмечается, на полигоне в Житомирской области погиб 35-летний военный-контрактник. Пока не известно, что стало причиной тяжелых ранений, от которых мужчина погиб. В настоящее время открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что в воинской части в Сумской области произошел пожар, погибли двое военных.

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