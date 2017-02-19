В Киеве столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие

В Оболонском районе Киева на Новокольцевой дороге несколько автомобилей попали в ДТП, пишет «Эспрессо».

Отмечается, что дорожные службы вывернули с обочины на дорогу снег, в результате чего водитель Skoda Fabia не справился с управлением, и врезался в Audi. Через некоторое время водитель Mitsubishi не смог направить свое авто и также совершил столкновение с Audi.

В результате ДТП водителей Skoda и Audi, а также пассажирку Audi забрали в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажирка и двое детей из Mitsubishi поехали в больницу самостоятельно.

Напомним, в Киеве на Воздухофлотском проспекте ночью произошло масштабное ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Lanos на очень высокой скорости (по информации свидетелей, 130−150 км/ч) врезался в заднюю часть автомобиля Renault, который двигался в попутном направлении. Автомобиль от удара вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком коммунальных служб, который перевозил около 20 тонн снега.