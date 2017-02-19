Пожар в ЖК «Хайвилл» в Астане: 50 человек эвакуированы, одного увезли в больницу

Вечером 19 февраля в блоке А в ЖК «Хайвилл» в Астане эвакуировали 50 жильцов из-за пожара, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

«Около 10 часов поступил вызов. Было установлено, что задымление идет из подвального помещения, горела электропроводка, обшивка и складированная мебель. В 22.14 достигнута локализация пожара, в 22.35 пожар ликвидирован. После прибытия пожарного подразделения жильцы были эвакуированы, по предварительным данным, около 50 человек. Есть один пострадавший от угарного газа, его забрали медики скорой помощи», — сообщили в ведомстве.