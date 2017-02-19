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20:13 (мск), источник: Tengrinews

Пожар в ЖК «Хайвилл» в Астане: 50 человек эвакуированы, одного увезли в больницу

Вызов поступил вечером в воскресенье.

Источник: Tengrinews

Вечером 19 февраля в блоке А в ЖК «Хайвилл» в Астане эвакуировали 50 жильцов из-за пожара, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

«Около 10 часов поступил вызов. Было установлено, что задымление идет из подвального помещения, горела электропроводка, обшивка и складированная мебель. В 22.14 достигнута локализация пожара, в 22.35 пожар ликвидирован. После прибытия пожарного подразделения жильцы были эвакуированы, по предварительным данным, около 50 человек. Есть один пострадавший от угарного газа, его забрали медики скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

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Пожар в ЖК &quot;Хайвилл&quot; в Астане: 50 человек эвакуированы, одного увезли в больницу
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