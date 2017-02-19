На востоке Москвы похищены двое мужчин
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские ищут неизвестных, похитивших двоих мужчин на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские ищут неизвестных, похитивших двоих мужчин на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Похищение произошло на Щелковском шоссе, жертвами стали двое мужчин», — сказал собеседник агентства.
В связи с произошедшим в столице введен план «Перехват». «Разыскиваются два автомобиля — серебристый Ford Focus и
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