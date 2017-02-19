На востоке Москвы похищены двое мужчин

«Похищение произошло на Щелковском шоссе, жертвами стали двое мужчин», — сказал собеседник агентства.

В связи с произошедшим в столице введен план «Перехват». «Разыскиваются два автомобиля — серебристый Ford Focus и темно-синий Volvo», — добавил собеседник агентства.