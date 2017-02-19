В Москве электричка насмерть сбила мужчину

По предварительным данным, в воскресенье вечером на станции «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги (близ парка «Сокольники») мужчина пытался забраться с путей на платформу перед приближающейся электричкой, но не успел и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

«Организована доследственная проверка, на место трагедии выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Личность мужчины пока не установлена.