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21:18 (мск), источник: РИА Новости

В Москве электричка насмерть сбила мужчину

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Электричка сбила насмерть мужчину, пытавшегося забраться с путей на платформу в Москве, проводится доследственная проверка, сообщает московское следственное управление на транспорте.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, в воскресенье вечером на станции «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги (близ парка «Сокольники») мужчина пытался забраться с путей на платформу перед приближающейся электричкой, но не успел и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

«Организована доследственная проверка, на место трагедии выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Личность мужчины пока не установлена.

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