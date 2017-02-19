Полиция задержала четырех протестующих в центре Киева

«На Крещатике (центральная улица Киева — прим. ТАСС) задержано четыре человека в камуфляжной форме. Среди них — глава батальона ОУН (организация украинских националистов, запрещена в РФ — прим. ТАСС) Николай Кохановский», — сообщило «Общественное ТВ».

В то же время часть митингующих продолжает провоцировать силовиков, выкрикивая в их адрес оскорбления, кроме того, полицейских бьют по каскам. Периодически в сторону представителей правоохранительных органов кидают петарды.

Первоначально в воскресенье около тысячи человек собрались на площади Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших три года назад в результате трагических событий на «майдане».

Среди них были и представители так называемых добровольческих батальонов, организовавших 25 января блокаду поставок угля из Донбасса.

В дальнейшем около пятисот человек двинулись к администрации президента Украины с требованием от властей поддержать блокаду Донбасса.

Вечером протестующие решили прорвать оцепление силовиков в районе Национального банка Украины и администрации главы государства. Начались столкновения, затем люди вернулись на площадь Независимости, где также попытались прорвать оцепление полицейских.