В ходе столкновений пострадал 1 полицейский, 5 человек задержаны

В ходе столкновений участников акций на Европейской площади с полицией, серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих задержаны. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

«Пять человек задержаны, есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы», — сказал он.