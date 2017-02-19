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22:18 (мск), источник: 112.ua

В ходе столкновений пострадал 1 полицейский, 5 человек задержаны

Полицейский получил серьезные травмы.

Источник: 112.ua

В ходе столкновений участников акций на Европейской площади с полицией, серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих задержаны. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

«Пять человек задержаны, есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы», — сказал он.

Как сообщалось, под АП протестующие требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом. Вечером 18 февраля в Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Полиция задержала председателя Организации украинских националистов Николая Коханивского и еще несколько протестующих.

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