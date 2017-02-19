В ходе столкновений пострадал 1 полицейский, 5 человек задержаны
Полицейский получил серьезные травмы.
Полицейский получил серьезные травмы.
В ходе столкновений участников акций на Европейской площади с полицией, серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих задержаны. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.
«Пять человек задержаны, есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы», — сказал он.
Как сообщалось, под АП протестующие требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом. Вечером 18 февраля в Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Полиция задержала председателя Организации украинских националистов Николая Коханивского и еще несколько протестующих.