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09:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Высокогорском районе во время движения загорелся «Дэу Матиз»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе, двигаясь по улице, загорелся автомобиль, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился 18 февраля в два часа дня в селе Усады на улице Северной. Двигаясь по проезжей части, загорелся двигательный отсек автомобиля «Дэу Матиз». В результате происшествия никто не пострадал.

Вспыхнувший автомобиль потушили прибывшие сотрудники ПСЧ № 113. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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