В Высокогорском районе во время движения загорелся «Дэу Матиз»
(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе, двигаясь по улице, загорелся автомобиль, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе, двигаясь по улице, загорелся автомобиль, сообщили ИА «Татар-информ» в
Инцидент случился 18 февраля в два часа дня в селе Усады на улице Северной. Двигаясь по проезжей части, загорелся двигательный отсек автомобиля «Дэу Матиз». В результате происшествия никто не пострадал.
Вспыхнувший автомобиль потушили прибывшие сотрудники ПСЧ № 113. По предварительной версии, возгорание произошло