35 человек попали в снежный плен на трассе Астана-Коргалжын
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На республиканской трассе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На республиканской трассе
«Данная информация незамедлительно сообщена акиму и заместителю акима Коргалжынского района. На место скопления техники выехала одна единица «Газ-66 Вахтовка», одна единица «погрузчик с ковшом», — сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.
По его данным, в настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировки техники, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость). Работы по эвакуации людей и техники затруднены погодными условиями.
Напомним, 19 февраля
1. «Жаксы-Есиль-Бузулук», км 0−82;.
2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 232−260, участок от границы Костанайской области до п. Сурган;.
3. «Жезказган-Петропавловск», км 377−595, участок от границы Костанайской области до границы СКО.
В Актюбинской области:
1. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз», км 92−258, участок от г. Эмба до г. Шалкар;.
2. «Актобе-Мартук-граница РФ», 11−71, участок от п. Курайлы до п. Мартук;.
3. «Актобе-Атырау-Астрахань», км 11−92, участок от г. Актобе до г. Кандыагаш;.
4. «Актобе-Орск», км 39−135, участок от п. Ш. Калдаякова до границы РФ;.
5. «Актобе-Атырау-Астрахань», км 92−330, участок от г. Кандыагаш до границы Атырауской области;.
6. «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай», км 0−234, участок от п. Карабутак до границы Костанайской области.
В Алматинской области на автодороге «Ушарал-Достык», км 83−184, участок от с. Коктума до с. Достык.
В ВКО:
1. «Омск-Майкапчагай», км 756−900, участок от г. Семей до г. Кокшетау;.
2. «Семей-Кайнар», км 8−266, участок от г. Семей до с. Кайнар;.
3. «Усть-Каменогорск-Семей», км 10−198, участок от с. Герасимовка до г. Семей;.
4. «Караганда-Аягоз-Бугаз», км 447−704, участок поворот на с. Кайнар до г. Аягоз;.
5. «Алматы-Усть-Каменогорск», км 683−1048, участок от с. Таскескен до поворота на с. Уланское;.
6. «Омск-Майкапчагай», км 587−733, участок от границы Павлодарской области до г. Семей;.
7. «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи», км 6−66, участок от с. Ушанова до г. Серебрянск.
В Карагандинской области: на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз», км 64−217, участок от п. Ботакара до г. Каркаралинск. В Костанайской области: для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
В Павлодарской области:
1. «Омск-Майкапчагай», км 426−587, участок от с. Кенжеколь до границы ВКО;.
2. Ранее в связи со снегом, метелью, ограничением видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар», км 34−215, участок от п. Аксу до границы ВКО.
В СКО: для всех видов автотранспорта по всем направлениям.