35 человек попали в снежный плен на трассе Астана-Коргалжын

«Данная информация незамедлительно сообщена акиму и заместителю акима Коргалжынского района. На место скопления техники выехала одна единица «Газ-66 Вахтовка», одна единица «погрузчик с ковшом», — сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.

По его данным, в настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировки техники, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость). Работы по эвакуации людей и техники затруднены погодными условиями.

Напомним, 19 февраля из-за метели введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах в ряде областей Казахстана. В Акмолинской области:

1. «Жаксы-Есиль-Бузулук», км 0−82;.

2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 232−260, участок от границы Костанайской области до п. Сурган;.

3. «Жезказган-Петропавловск», км 377−595, участок от границы Костанайской области до границы СКО.

В Актюбинской области:

1. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз», км 92−258, участок от г. Эмба до г. Шалкар;.

2. «Актобе-Мартук-граница РФ», 11−71, участок от п. Курайлы до п. Мартук;.

3. «Актобе-Атырау-Астрахань», км 11−92, участок от г. Актобе до г. Кандыагаш;.

4. «Актобе-Орск», км 39−135, участок от п. Ш. Калдаякова до границы РФ;.

5. «Актобе-Атырау-Астрахань», км 92−330, участок от г. Кандыагаш до границы Атырауской области;.

6. «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай», км 0−234, участок от п. Карабутак до границы Костанайской области.

В Алматинской области на автодороге «Ушарал-Достык», км 83−184, участок от с. Коктума до с. Достык.

В ВКО:

1. «Омск-Майкапчагай», км 756−900, участок от г. Семей до г. Кокшетау;.

2. «Семей-Кайнар», км 8−266, участок от г. Семей до с. Кайнар;.

3. «Усть-Каменогорск-Семей», км 10−198, участок от с. Герасимовка до г. Семей;.

4. «Караганда-Аягоз-Бугаз», км 447−704, участок поворот на с. Кайнар до г. Аягоз;.

5. «Алматы-Усть-Каменогорск», км 683−1048, участок от с. Таскескен до поворота на с. Уланское;.

6. «Омск-Майкапчагай», км 587−733, участок от границы Павлодарской области до г. Семей;.

7. «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи», км 6−66, участок от с. Ушанова до г. Серебрянск.

В Карагандинской области: на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз», км 64−217, участок от п. Ботакара до г. Каркаралинск. В Костанайской области: для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Павлодарской области:

1. «Омск-Майкапчагай», км 426−587, участок от с. Кенжеколь до границы ВКО;.

2. Ранее в связи со снегом, метелью, ограничением видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар», км 34−215, участок от п. Аксу до границы ВКО.

В СКО: для всех видов автотранспорта по всем направлениям.