Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10«День без иммигрантов»
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Авария на крупнейшей в США плотине
19 февраля, источник: ТАСС

На северо-востоке Москвы мужчина напал на четырех человек в ТЦ «Ханой-Москва»

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате драки в торговом центре «Ханой-Москва» на северо-востоке столицы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, «мужчина, по предварительным данным, нанес колющим предметом ранения четверым гражданам».

Инцидент произошел в ТЦ «Ханой-Москва» в районе 95-го километра МКАД. Сотрудники полиции задержали дебошира и вызвали ему бригаду скорой помощи, позже он был госпитализирован.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранения были нанесены вилкой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом: спецслужбы доказали отсутствие связей между предвыборным штабом Трампа и РФ
Белый дом: спецслужбы опровергли связи между Трампом и Россией
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
Скончалась актриса Светлана Карпинская
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ Антон Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь