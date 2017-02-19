На северо-востоке Москвы мужчина напал на четырех человек в ТЦ «Ханой-Москва»
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате драки в торговом центре «Ханой-Москва» на
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате драки в торговом центре «Ханой-Москва» на
Как сообщили ТАСС в
Инцидент произошел в ТЦ «Ханой-Москва» в районе 95-го километра МКАД. Сотрудники полиции задержали дебошира и вызвали ему бригаду скорой помощи, позже он был госпитализирован.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранения были нанесены вилкой.