На северо-востоке Москвы мужчина напал на четырех человек в ТЦ «Ханой-Москва»

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, «мужчина, по предварительным данным, нанес колющим предметом ранения четверым гражданам».

Инцидент произошел в ТЦ «Ханой-Москва» в районе 95-го километра МКАД. Сотрудники полиции задержали дебошира и вызвали ему бригаду скорой помощи, позже он был госпитализирован.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранения были нанесены вилкой.