В ходе стычек в Киеве женщине-патрульной сломали пальцы

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 февраля, во время стычек в центре Киева пострадали, как минимум, двое полицейских, в том числе, женщина-патрульный. Об этом сообщает полиция Киева.

В результате столкновений пострадал один полицейский, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.