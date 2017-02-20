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00:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ходе стычек в Киеве женщине-патрульной сломали пальцы

Как сообщает полиция Киева, по факту травмирования правоохранителей во время выполнения служебных обязанностей начато уголовное производство по ст. 345 УК Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 февраля, во время стычек в центре Киева пострадали, как минимум, двое полицейских, в том числе, женщина-патрульный. Об этом сообщает полиция Киева.

В результате столкновений пострадал один полицейский, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также есть информация о том, что во время беспорядков пострадала сотрудница патрульной полиции: у нее сломаны пальцы руки.

По факту травмирования правоохранителей во время выполнения служебных обязанностей начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

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