Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
10Авария на крупнейшей в США плотине
00:07 (мск), источник: m24.ru

Возбуждено уголовное дело в отношении сбившего насмерть пешехода стритрейсера

Против лихача, который на Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода в Москве полиция возбудила уголовное дело, передает телеканал «Москва 24».

Водитель сбил пешехода в воскресенье утром в районе дома 34 на Мосфильмовской улице на пешеходном переходе. Затем он столкнулся с припаркованными автомобилями и попытался убежать.

Водителя оперативно задержали прибывшие на место аварии сотрудники ДПС. Уголовное дело возбудили о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

СМИ сообщили, что задержанным оказался 26-летний стритрейсер Вартан Саркисов. В момент аварии он возвращался со смотровой площадки Воробьевых гор, где традиционно собираются уличные автогонщики.

Сообщается, что в социальных сетях у Саркисова значится печально известная нарушительница ПДД Мара Багдасарян. По предварительным данным, Саркисов значительно превышал скорость в момент аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Смертельное ДТП со сгоревшим Porsche Cayenne: водитель сбежал, но был пойман
© Ньюстюб
Археологи законсервировали фрагменты древнейшей улицы Москвы
Белый дом: спецслужбы опровергли связи между Трампом и Россией
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
Скончалась актриса Светлана Карпинская
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ Антон Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь