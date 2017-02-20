Возбуждено уголовное дело в отношении сбившего насмерть пешехода стритрейсера

Водитель сбил пешехода в воскресенье утром в районе дома 34 на Мосфильмовской улице на пешеходном переходе. Затем он столкнулся с припаркованными автомобилями и попытался убежать.

Водителя оперативно задержали прибывшие на место аварии сотрудники ДПС. Уголовное дело возбудили о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

СМИ сообщили, что задержанным оказался 26-летний стритрейсер Вартан Саркисов. В момент аварии он возвращался со смотровой площадки Воробьевых гор, где традиционно собираются уличные автогонщики.

Сообщается, что в социальных сетях у Саркисова значится печально известная нарушительница ПДД Мара Багдасарян. По предварительным данным, Саркисов значительно превышал скорость в момент аварии.