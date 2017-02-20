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03:15 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье осужден инспектор ДПС

В Приморье к реальному лишению свободы осужден бывший инспектор дорожно-патрульной службы за совершение должностных преступлений.

Уссурийским районным судом Приморского края вынесен приговор бывшему сотруднику ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Уссурийску, который осужден по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены летом 2015 года, когда фигурант находился при исполнении своих должностных обязанностей инспектора ДПС ГИБДД отдела министерства внутренних дел России по г. Уссурийску.

С целью проверки документов фигурант остановил водителя мотоцикла, который попытался убежать от него. Когда инспектор догнал нарушителя, к последнему было неправомерно применено физическое насилие. Так, не имея законных оснований, превышая свои должностные полномочия, он нанес водителю мотоцикла удары в область головы и несколько ударов ногами по телу, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде ушибленной раны правого предплечья.

При проверке документов выяснилось, что мужчина был лишен водительского удостоверения и не имел права управлять транспортным средством. Используя полученную информацию в корыстных целях, инспектор потребовал передать денежное вознаграждение за его бездействие в вопросах фиксации нарушения.

Так, за 9 тыс. рублей он пообещал не составлять административный материал. Водитель, опасаясь наступления для него неблагоприятных последствий, согласился на требования должностного лица и передал озвученную сумму.

Очевидцем избиения потерпевшего стал проходивший мимо местный житель, который и сообщил в правоохранительные органы о произошедшем.

Признав подсудимого виновным в совершении должностных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, суд лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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