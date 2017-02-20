Семь лет колонии строго режима получил приморский «пироман»
Прокуратура добилась ужесточения наказания лицу, осужденному за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге и поджоге ее дома.
Прокуратура добилась ужесточения наказания лицу, осужденному за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге и поджоге ее дома.
Кавалеровский районный суд в ноябре 2016 года вынес приговор ранее судимому
В судебном заседании установлено, что фигурант, находясь на
В результате таких действий потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде ожога 30% поверхности тела.
Кроме этого, мужчина умышленно облил и поджег предметы быта в доме своей супруги, где она проживала с несовершеннолетним ребенком. В итоге хозяйке жилища был причинен имущественный ущерб от уничтожения мебели и бытовой техника на общую сумму 215 тыс. рублей.
После ликвидации пожара квартира оказалась непригодной для проживания и потерпевшая с несовершеннолетним сыном лишились крова.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
При этом из обвинения фигуранта суд исключил квалифицирующий признак — совершение преступления с особой жестокостью, указав что он не нашел своего подтверждения.
Не согласившись с такими выводами районного суда, государственный обвинитель обжаловал приговор в вышестоящий суд.
По результатам рассмотрения представления прокурора Приморский краевой суд согласился с мнением государственного обвинителя и указал, что квалифицирующий признак — «с особой жестокостью» исключен судом первой инстанции необоснованно.
Апелляционная инстанция, изменив квалификацию действий фигуранта, ужесточила ему срок наказания, определив за содеянное 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор считается вступившим в законную силу.