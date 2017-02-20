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03:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Банду обнальщиков-миллионеров судят в Хабаровске

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 12 участников ОПГ, занимавшихся незаконной «обналичкой», сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.

Зампрокурора края Максим Собчук утвердил заключение по уголовному делу против 12 участников организованной преступной группы. Они обвиняются по статьям УК РФ «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «изготовление и сбыт поддельных платежных поручений» и «незаконное образование юридических лиц на подставных лиц».

Все обвиняемые — жители Хабаровска, работающие в коммерческих организациях.

По версии следствия, они организовали преступную группу для инкассации денег с расчетных счетов коммерческих фирм и предпринимателей без оформления документов (т. н. «обналичивание»). Также обвиняемые перечисляли средства «клиентов» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т. д.

Одни из участников ОПГ подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты, а в последующем сопровождали таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие — непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи — занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Также некоторые из обвиняемых подыскивали «клиентов» — руководителей организаций, которые желали «обналичить» средства.

Обвиняемые по поддельным платежным поручениям перечисляли финансы клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физлиц, с банковских карт которых впоследствии снимались средства. Со снятой суммы обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2%, а оставшиеся наличные передавались клиентам. За неполных пять месяцев общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе незаконной банковской деятельности, составила не менее 29 млн рублей.

Прокуратура направила дело в Центральный суд Хабаровска. Ранее привлечены к уголовной ответственности три участника ОПГ, заключившие досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы уже рассматривается в Центральном суде Хабаровска.

Кроме того, в рамках расследования возбуждены уголовные дела в отношении троих коммерсантов, незаконно «обналичивших» деньги. Один из «клиентов» уже привлечен к уголовной ответственности.

Также возбуждены уголовные дела в отношении шестерых хабаровчан, которые незаконно использовали свои паспорта для образования юридических лиц (ст. 173.2 УК РФ). Одна хабаровчанка уже оштрафована на 100 тысяч рублей.

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