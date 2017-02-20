Иркутянина осудили за вымогательство с применением насилия
Благодаря вмешательству правоохранителей удалось избежать тяжких последствий.
Благодаря вмешательству правоохранителей удалось избежать тяжких последствий.
Суд вынес обвинительный приговор в отношении иркутянина за вымогательство с применением насилия.
Как сообщает
Сыщики разработали план по задержанию предполагаемого злоумышленника на месте преступления. Находясь в засаде, опергруппа и бойцы Росгвардии увидели, как из подъехавшей «на встречу» машины выскочил мужчина и набросился с кулаками на иркутянина. Нападавшего задержали.
Тогда по факту вымогательства было заведено уголовное дело. Под подозрением оказался 33-летний местный житель. На днях подсудимый был осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.