Иркутянина осудили за вымогательство с применением насилия

Суд вынес обвинительный приговор в отношении иркутянина за вымогательство с применением насилия.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, информация о незаконных финансовых притязаниях оперативники узнали в ноябре прошлого года. Потерпевший сообщил правоохранителям, что стал жертвой вымогателя, который под угрозой насилия требует 40 тысяч рублей за якобы ранее не выполненную для него услугу.

Сыщики разработали план по задержанию предполагаемого злоумышленника на месте преступления. Находясь в засаде, опергруппа и бойцы Росгвардии увидели, как из подъехавшей «на встречу» машины выскочил мужчина и набросился с кулаками на иркутянина. Нападавшего задержали.

Тогда по факту вымогательства было заведено уголовное дело. Под подозрением оказался 33-летний местный житель. На днях подсудимый был осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.