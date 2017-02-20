Украина и Молдова разоблачили схему хищения элитных автомобилей в ЕС
В результате взаимодействия Украинские пограничники с полицией Молдовы была разоблачена преступная группировка, которая специализировалась на угоне автомобилей.
В результате взаимодействия Украинские пограничники с полицией Молдовы была разоблачена преступная группировка, которая специализировалась на угоне автомобилей.
Украинские пограничники совместно с полицией Молдовы разоблачили схему хищения элитных автомобилей в странах Европейского Союза. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что в результате взаимодействия
«По результатам совместных действий на территории Республики Молдова ликвидирована международная преступная схема. На этой неделе изъято четыре элитных автомобиля — Range Rover и три BMW», — сообщили в пограничном ведомстве.
Сейчас назначена соответствующая экспертиза. Также проводятся мероприятия по установлению членов преступной группы из числа граждан Украины.