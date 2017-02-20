Украина и Молдова разоблачили схему хищения элитных автомобилей в ЕС

Украинские пограничники совместно с полицией Молдовы разоблачили схему хищения элитных автомобилей в странах Европейского Союза. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в результате взаимодействия оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы (центральный офис — в Одессе) с представителями полиции Молдовы на территории сопредельной страны разоблачена преступная группировка из числа молдавских граждан, которая специализировалась на угоне дорогостоящих автомобилей. Далее машины перемещали в Молдову под видом транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины. Также проводилась замена действительных регистрационных документов и номерных знаков по схеме «двойников», а именно — на реально существующие в Украине автомобили. В дальнейшем машины предоставлялись в аренду физическим лицам на территории Молдовы.

«По результатам совместных действий на территории Республики Молдова ликвидирована международная преступная схема. На этой неделе изъято четыре элитных автомобиля — Range Rover и три BMW», — сообщили в пограничном ведомстве.

Сейчас назначена соответствующая экспертиза. Также проводятся мероприятия по установлению членов преступной группы из числа граждан Украины.