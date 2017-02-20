Автомобиль Isuzu сгорел в Ленинском районе Иркутска
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Автомобиль Isuzu загорелся в Ленинском районе Иркутска накануне, 19 февраля. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На место возгорания авто незамедлительно выехали
«Привлекались девять человек личного состава и две единицы техники», — отметили в ведомстве.
В 15.35 пожар был локализован, через минуту его потушили. Однако автомобиль сильно пострадал и восстановлению не подлежит.