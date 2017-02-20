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04:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Isuzu сгорел в Ленинском районе Иркутска

Пострадавших нет.

Автомобиль Isuzu загорелся в Ленинском районе Иркутска накануне, 19 февраля. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На место возгорания авто незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС.

«Привлекались девять человек личного состава и две единицы техники», — отметили в ведомстве.

В 15.35 пожар был локализован, через минуту его потушили. Однако автомобиль сильно пострадал и восстановлению не подлежит.

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