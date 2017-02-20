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05:03 (мск), источник: РИА Новости

СК в Новосибирске разберется в случае, когда водитель не пропускал скорую

НОВОСИБИРСК, 20 фев — РИА Новости. Следственные комитет и полиция в Новосибирске начали проверки инцидента, когда водитель грузовика отказался пропускать «скорую помощь» с тяжелобольным пациентом, сообщают следственное управление СК России по региону и главк МВД.

Источник: РИА Новости

В СК пояснили, что согласно размещенному в соцсети «ВКонтакте» видеоролику, между водителями «скорой помощи» и грузовика возникла перепалка — неотложка не могла проехать из-за перегородившего проезд автомобиля. При этом водитель грузовика, по словам очевидцев, отказался отогнать свой автомобиль. Уговоры якобы продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других авто, которые отогнали свои машины и дали дорогу неотложке, в которой находился тяжелобольной пациент.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети интернет», — заявляет ведомство.

В свою очередь в ГУМВД по региону также сообщили о начале проверки по факту инцидента. Полицейские устанавливают его точное место и время.

«В случае подтверждения факта правонарушения в области дорожного движения виновный водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим административным законодательством», — отметили в пресс-службе.

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