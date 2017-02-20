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05:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Одиннадцатилетний ребенок едва не попал под поезд в Хабаровском крае

Трагедию удалось избежать благодаря машинисту грузового состава.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

В районе станции Пивань Хабаровского края машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетнего, который находился на железнодорожном полотне. Несовершеннолетний не пострадал, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ходе выяснения обстоятельств по данному факту сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте установлен 11-летний ученик 5 класса средней школы поселка Пивань. Несовершеннолетний, проходя через железнодорожные пути, задумался и не заметил приближающегося поезда.

Инспектором по делам несовершеннолетних Комсомольского ЛО МВД России на транспорте капитаном полиции Александрой Андреевой с матерью и мальчиком проведена профилактическая беседа. По данному факту в отношении родителей составлен административный протокол по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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