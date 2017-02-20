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05:52 (мск), источник: Вести Приморье

Школьника жестоко убили в подъезде одного из домов в Большом Камне

Около 20.00 19 февраля в подъезде одного из домов на улице Академика Курчатова в Большом Камне нашли 17-летнего изрезанного юношу. Как оказалось, пострадавший жил в этом доме. Подростку нанесли более 20 ударов ножом. Жильцы дома о произошедшем сообщили в полицию.

— На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре на теле погибшего обнаружены множественные колото-резаные ранения, — сообщили в Следственном комитете Приморья, — Личность нападавших, а также мотивы преступления не установлены. Принимаются меры по поиску преступников. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть».

Пострадавшего срочно госпитализировали в городскую больницу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv. Однако через несколько часов юноша умер. Как рассказали жильцы дома, Дмитрий К, учился в МБОУ СОШ № 1 г. Большой Камень. Семья характеризуется положительно.

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