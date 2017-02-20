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06:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кудымкаре подростка осудят за нападение с ножом на брата подруги

Причиной преступления стала ссора.

17-летний житель Кудымкара обвиняется в нападении с ножом на брата своей подруги.

По информации ParmaNews, преступление было совершено ещё 31 декабря. Юноша пришёл пьяный в гости к своей подруге. Там сидел 15-летний двоюродный брат девушки. Между ними вспыхнула ссора. По версии следствия, потом обвиняемый достал нож и ударил им оппонента.

В итоге он причинил здоровью юноши тяжкий вред. Подростка ждёт уголовное наказание.

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