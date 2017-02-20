Директора стройкомпании «Регион» осудят за кражу 930 тысяч рублей в Иркутске

Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Строительная компания «Регион», которая обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Злоумышленница похитила свыше 930 тысяч рублей. Теперь ей может грозить до 6 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutsMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

По версии следствия, женщина в феврале-июле 2015 года, являясь директором ООО «Строительная компания «Регион», выиграв аукцион по заключению муниципальных контрактов по уборке улицы Урицкого в Иркутске, а также по замене тротуарной плитки на Русско-Амурском кладбище, указанные работы не произвела. Однако представила в комитет городского обустройства администрации областного центра подложные документы по исполнению муниципальных контрактов.

«В ходе следствия было установлено, что фактически работы по уборке улицы Урицкого проводились собственниками и арендаторами зданий, расположенных на указанной улице. Замена плитки на Русско-Амурском кладбище была имитирована путем промазывания межплиточных швов цементном раствором. Всего, таким образом, было похищено более 930 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.