Директора стройкомпании «Регион» осудят за кражу 930 тысяч рублей в Иркутске
Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Строительная компания «Регион», которая обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Злоумышленница похитила свыше 930 тысяч рублей. Теперь ей может грозить до 6 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutsMedia сообщили в
По версии следствия, женщина в
«В ходе следствия было установлено, что фактически работы по уборке улицы Урицкого проводились собственниками и арендаторами зданий, расположенных на указанной улице. Замена плитки на
Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.