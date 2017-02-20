В Новосибирске водитель грузовика не предоставил проезд «скорой помощи» с тяжелобольным в салоне

В сети появилось видео, на которой отражен конфликт водителя грузовика и врачей «скорой помощи».

В одном из дворов Фрунзе автомобиль «скорой» не смог проехать из-за частично перегородившего проезд грузовика. «При попытке попросить отогнать грузовой автомобиль, водитель неотложки услышал отказ, мотивированный тем, что время — это деньги и водителю грузовика не хотелось потерять пару минут, для того чтобы пропустить скорую», — говорят очевидцы.

В карете «скорой помощи» в момент конфликта находился тяжелобольной. Весь конфликт длился около 20 минут, пока очевидцы не нашли владельцев авто, которые могли бы освободить проезд. Они без лишних вопросов дали дорогу врачам.

Осторожно: на видео присутствует нецензурная лексика.