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06:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске водитель грузовика не предоставил проезд «скорой помощи» с тяжелобольным в салоне

В Новосибирске водитель грузовика не предоставил проезд «скорой помощи» с тяжелобольным в салоне, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Источник: Вести - Новосибирск

В сети появилось видео, на которой отражен конфликт водителя грузовика и врачей «скорой помощи».

В одном из дворов Фрунзе автомобиль «скорой» не смог проехать из-за частично перегородившего проезд грузовика. «При попытке попросить отогнать грузовой автомобиль, водитель неотложки услышал отказ, мотивированный тем, что время — это деньги и водителю грузовика не хотелось потерять пару минут, для того чтобы пропустить скорую», — говорят очевидцы.

В карете «скорой помощи» в момент конфликта находился тяжелобольной. Весь конфликт длился около 20 минут, пока очевидцы не нашли владельцев авто, которые могли бы освободить проезд. Они без лишних вопросов дали дорогу врачам.

Осторожно: на видео присутствует нецензурная лексика.

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