В Красноярске иномарка при обгоне сбила пешехода
В ГИБДД участники аварии не обращались.
В ГИБДД участники аварии не обращались.
В Красноярске на ул. Авиаторов серая иномарка сбила
На кадрах видно, как автомобиль едет в сторону ул. 9 Мая. В непосредственной близости от пешеходного перехода водитель серой иномарки решил резко перестроиться в крайний правый ряд. Не заметив пешехода, автомобилист сбил девушку с ног. При этом иномарка ушла в занос и передними колесами заехала на тротуар.
За рулем машины находился мужчина. Сразу после ДТП водитель и случайные прохожие попытались оказать пострадавшей первую помощь.
В ГИБДД прокомментировали, что никто из участников по факту ДТП в ведомство не обращался. Не исключается, что