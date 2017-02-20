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06:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске иномарка при обгоне сбила пешехода

В ГИБДД участники аварии не обращались.

В Красноярске на ул. Авиаторов серая иномарка сбила женщину-пешехода. Пострадавшая переходила дорогу по «зебре». Авария произошла в воскресенье, 19 февраля. Запись с камер видеонаблюдения опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как автомобиль едет в сторону ул. 9 Мая. В непосредственной близости от пешеходного перехода водитель серой иномарки решил резко перестроиться в крайний правый ряд. Не заметив пешехода, автомобилист сбил девушку с ног. При этом иномарка ушла в занос и передними колесами заехала на тротуар.

За рулем машины находился мужчина. Сразу после ДТП водитель и случайные прохожие попытались оказать пострадавшей первую помощь.

В ГИБДД прокомментировали, что никто из участников по факту ДТП в ведомство не обращался. Не исключается, что женщина-пешеход не получила серьезных травм.

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