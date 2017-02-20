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06:40 (мск), источник: Интерфакс

Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Ленинский районный суд Владивостока арестовал генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова.

Представитель суда сообщил «Интерфаксу», что Спокойнов арестован по ходатайству следственных органов на два месяца и помещен в СИЗО.

В пресс-службе СУ СКР по Приморью отказались пояснить, в связи с какими обвинениями гендиректор «Адмирала» взят под стражу.

В то же время источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что Спокойнов проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами. В конце декабря прошлого года в рамках этого же расследования были арестованы жена Спокойнова — гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова и глава союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин.

17 февраля Ленинский районный суд Владивостока продлил им срок содержания под стражей еще на четыре месяца. Никаких подробностей этого уголовного дела следственные органы не сообщают.

Союз горнопромышленников Приморья был создан в 2014 году, его на постоянной основе возглавил А. Авершин.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Свиридова является гендиректором не только ООО «Телерадиокомпания «Новая волна», но также возглавляет ООО «Время радио» (изготовление рекламы для радиостанций) и является 100% владельцем ООО «Корд-компани» (агентство недвижимости).

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